Агент высказался о трансфере Уэсли в «Зенит»

Агент Теймураз Лепсая рассказал о варианте перехода 21-летнего защитника Уэсли из «Фламенго» в «Зенит» это зимой. Бразильский клуб отклонил предложение петербуржцев.

– Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждет топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна».

– Вы верите, что «Зенит» предлагал за него 38 миллионов?

– Я не верю в это вообще.

– Какая цена у Уэсли?

– Не меньше 25 миллионов точно. Прийти и предложить за него 20 – это точно знать, что его не продадут. Летом в голове у руководителей «Фламенго» была цифра в 25 миллионов.