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Агент высказался о трансфере Уэсли в «Зенит»

Агент Теймураз Лепсая рассказал о варианте перехода 21-летнего защитника Уэсли из «Фламенго» в «Зенит» это зимой. Бразильский клуб отклонил предложение петербуржцев.

– Я общался с Уэсли – не по поводу «Зенита» – и там было понятно сразу, что он ждет топ-клуб. Он сказал: «Россия на данном этапе не интересна».

– Вы верите, что «Зенит» предлагал за него 38 миллионов?

– Я не верю в это вообще.

– Какая цена у Уэсли?

– Не меньше 25 миллионов точно. Прийти и предложить за него 20 – это точно знать, что его не продадут. Летом в голове у руководителей «Фламенго» была цифра в 25 миллионов.

  • По данным «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» в летнее трансферное окно вновь предпримет попытку заполучить Уэсли.
  • Контракт 21-летнего Уэсли с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • В 2025-м Уэсли принял участие в 5 встречах за «Фламенго», отдал 1 голевую передачу.

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Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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