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Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Однозначно, «Спартак» – безоговорочный фаворит в матче с «Оренбургом». Я много раз говорил, если бы не зимний перерыв, красно-белые на победной волне обыграли бы оренбуржцев, как и должны сейчас. Конечно, в футболе у любой команды есть шансы на победу. Но если мне сейчас кто-то скажет, что «Оренбург» обыграет «Спартак», я удивлюсь», – сказал Мостовой.

  • Московский клуб занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 матчей, их соперники идут последними с 8 баллами.
  • Игра «Спартак» – «Оренбург» пройдет 2 марта и начнется в 16:30 мск.

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Источник: «Чемпионат»

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