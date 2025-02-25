Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Однозначно, «Спартак» – безоговорочный фаворит в матче с «Оренбургом». Я много раз говорил, если бы не зимний перерыв, красно-белые на победной волне обыграли бы оренбуржцев, как и должны сейчас. Конечно, в футболе у любой команды есть шансы на победу. Но если мне сейчас кто-то скажет, что «Оренбург» обыграет «Спартак», я удивлюсь», – сказал Мостовой.