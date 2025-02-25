Гурцкая – о самом дорогостоящем новичке в истории «Спартака»: «Он не будет играть»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Ливай Гарсия не будет попадать в стартовый состав «Спартака».

27-летнего игрока купили за 20 миллионов евро.

Это самый дорогой трансфер в истории клуба.

– Ливай Гарсия не будет играть. Это будет не второй Соболев, но человек, который может выйти только на замену, быть на подхвате. Он сможет проявить себя, забив третий гол.

Он не будет выигрывать матчи, потому что он не будет выходить в стартовом составе.

Стартовый состав этой команды решен. Будет играть Барко, пока он живой, Солари и Угальде. Эта латиноамериканская тройка и будет решать игру.

– Вы не думаете, что это игра вдолгую? Что уход Угальде летом уже решен?

– В «Спартаке» так не думают. Там нет такого мозга, который думает о том, что будет через два года.

Во-вторых, Гарсии 27 лет. Ему же не 21 год. Если бы ему было 20 лет и он был бы на старте…

Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся «Спартак», который вливает двадцатку.

Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливая Гарсию из Греции за такие бабки.