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  • Зделар прокомментировал трансфер в «Зенит» и обратился к болельщикам

Зделар прокомментировал трансфер в «Зенит» и обратился к болельщикам

Новичок «Зенита» Саша Зделар высказался о трансфере.

  • Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
  • 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
  • Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

– Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?

– Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!

– Первый официальный матч «Зенита» в новом году будет против ЦСКА, вашего бывшего клуба. Скажите, тяжело ли настраиваться на свою бывшую команду?

– Мы профессионалы, и у меня хороший характер. Думаю, что я буду в хорошем настроении играть против бывших друзей, бывшей команды. Будет очень интересно.

– Обратитесь к нашим болельщикам. Что вы можете им сказать?

– Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать все возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно!

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1740400853
вот хороший пример...клубы договорились между собой и ЗДЕЛАР перешёл в ЗЕНИТ...а КРУГОВОЙ кинул и клуб и колектив КРЫСА МЕРЗКАЯ
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DMитрий
1740402177
Думаю, что я буду в хорошем настроении играть против бывших друзей, бывшей команды. Судя по высказыванию одного из "друзей", они такими не являлись. Уже принял решение, что играть будет :) Да кто тебя выпустит в этом матче? Только если форс мажор.
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Mirak92
1740404956
Ручки держать буду, что бы ты в старте вышел. Зениту терпения
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