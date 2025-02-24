Зделар прокомментировал трансфер в «Зенит» и обратился к болельщикам

Новичок «Зенита» Саша Зделар высказался о трансфере.

Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.

Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.

– Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?

– Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!

– Первый официальный матч «Зенита» в новом году будет против ЦСКА, вашего бывшего клуба. Скажите, тяжело ли настраиваться на свою бывшую команду?

– Мы профессионалы, и у меня хороший характер. Думаю, что я буду в хорошем настроении играть против бывших друзей, бывшей команды. Будет очень интересно.

– Обратитесь к нашим болельщикам. Что вы можете им сказать?

– Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать все возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно!