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Новичок «Зенита» Мимович: «За 15 дней я побывал в 4 клубах»

Защитник «Зенита» Огнен Мимович прокомментировал зимний трансфер в команду.

  • «Зенит» арендовал 20-летнего Мимовича у «Фенербахче» до конца сезона.
  • Защитник первую часть сезона провел в «Црвене Звезде», где провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 передачи.
  • В январе «Фенербахче» приобрел серба у белградского клуба за 6,7 миллиона евро.

– Это была самая необычная зима в вашей карьере?

– Точно. Очень уж многое со мной произошло за довольно короткое время. За 15 дней почти побывал в четырех клубах! Очень турбулентным получился этот период, но и очень интересным. Сейчас я в «Зените» и очень счастлив по этому поводу.

– Можно ли так сказать и про год в целом с февраля 2024 по февраль 2025 года?

– C точки зрения футбола он стал лучшим. Очень хороший период был в «Црвене Звезде», с которой мы взяли два трофея, я поиграл в Лиге чемпионов, исполнив, кстати, таким образом свою детскую мечту.

– Каково было стать в сезоне-2023/24 победителем первой и высшей сербской лиг в составе ОФК и «Црвены Звезды»?

– Отвечу так: важно, чтобы у любого молодого игрока был период адаптации на пути во взрослый футбол. В этом смысле опыт выступления в первой сербской лиге за ОФК был необычным, но и очень полезным. В итоге действительно стал обладателем двух титулов в двух лигах – с ОФК и «Црвеной Звездой».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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Genchik92
1740401039
а какой 4 ый клуб?
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