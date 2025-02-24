Аэропорты в Краснодаре и Ростове-на-Дону должны открыть в ближайшие месяцы

У «Ростова» и «Краснодара» вскоре должны остаться позади логистические трудности. Аэропорты в городах готовят к открытию.

«Аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге и в центре России городов срочно готовятся к открытию. Из-за этого сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха.

Указание действует ближайшие два месяца. При этом отделы кадров активно набирают новых людей – решение об открытии аэропортов могут принять в любой момент.

В течение недели после снятия ограничений запустят грузовые рейсы. Далее согласуют полeтную программу пассажирских рейсов – Росавиация соберeт заявки на полeты и примет решение о субсидировании, чтобы билеты были доступны всем. На это уйдeт около месяца-двух», – написал источник.