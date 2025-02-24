Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Аэропорты в Краснодаре и Ростове-на-Дону должны открыть в ближайшие месяцы

Аэропорты в Краснодаре и Ростове-на-Дону должны открыть в ближайшие месяцы

У «Ростова» и «Краснодара» вскоре должны остаться позади логистические трудности. Аэропорты в городах готовят к открытию.

«Аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых на юге и в центре России городов срочно готовятся к открытию. Из-за этого сотрудникам не дают отпуска или вызывают с отдыха.

Указание действует ближайшие два месяца. При этом отделы кадров активно набирают новых людей – решение об открытии аэропортов могут принять в любой момент.

В течение недели после снятия ограничений запустят грузовые рейсы. Далее согласуют полeтную программу пассажирских рейсов – Росавиация соберeт заявки на полeты и примет решение о субсидировании, чтобы билеты были доступны всем. На это уйдeт около месяца-двух», – написал источник.

Новости по теме
«Матч ТВ» покажет половину матчей 19-го тура РПЛ 22
Белоус объяснил, почему «Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно 5
Селюк – о несостоявшемся трансфере «Спартака»: «Счастье, что не получилось!» 5
Источник: телеграм-канал Mash

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:10
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 