Стала известна реакция Зделара на трансфер в «Зенит»

Бывший полузащитник «Амкара» Митар Новакович прокомментировал трансфер Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».
– Саша Зделар – мой очень хороший друг, хочу пожелать ему удачи в «Зените». Саша классный футболист, его преимущество в том, что он много работает на поле, наворачивает много километров каждый матч, настоящий трудяга с характером. Я уверен, что он будет много играть в «Зените», это хороший трансфер для них.
– В России многие удивились этому переходу. Вы говорили с Сашей?
– Общались, да. Он тоже удивился. Но в «Зените» знают, что это хороший футболист, я уверен, что Зделар им подойдет.
- Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
- 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.
- Зделар может дебютировать за «Зенит» 1 марта в матче против ЦСКА.