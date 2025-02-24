Стала известна реакция Зделара на трансфер в «Зенит»

Бывший полузащитник «Амкара» Митар Новакович прокомментировал трансфер Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

– Саша Зделар – мой очень хороший друг, хочу пожелать ему удачи в «Зените». Саша классный футболист, его преимущество в том, что он много работает на поле, наворачивает много километров каждый матч, настоящий трудяга с характером. Я уверен, что он будет много играть в «Зените», это хороший трансфер для них.

– В России многие удивились этому переходу. Вы говорили с Сашей?

– Общались, да. Он тоже удивился. Но в «Зените» знают, что это хороший футболист, я уверен, что Зделар им подойдет.