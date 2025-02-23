«Зенит» попробует купить летом «нового Серхио Рамоса»

«Зенит» летом вновь намерен попытаться приобрести у «Севильи» 23-летнего правого защитника Хосе Анхеля Кармону, которого называют «новым Серихо Рамосом».

Зимой петербуржцы уже делали предложение по футболисту в размере 10 миллионов евро плюс бонусы. Однако игрок предпочел остаться в испанском клубе. Сообщается, что российский клуб будет готов предложить бо́льшую сумму.

Несколько месяцев назад Кармона продлил контракт с «Севильей» до июня 2028 года. Сумма отступных за него составляет 30 миллионов евро.