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«Зенит» попробует купить летом «нового Серхио Рамоса»

«Зенит» летом вновь намерен попытаться приобрести у «Севильи» 23-летнего правого защитника Хосе Анхеля Кармону, которого называют «новым Серихо Рамосом».

Зимой петербуржцы уже делали предложение по футболисту в размере 10 миллионов евро плюс бонусы. Однако игрок предпочел остаться в испанском клубе. Сообщается, что российский клуб будет готов предложить бо́льшую сумму.

Несколько месяцев назад Кармона продлил контракт с «Севильей» до июня 2028 года. Сумма отступных за него составляет 30 миллионов евро.

  • Кармона в этом сезоне провел за «Севилью» 23 матча и не отметился результативными действиями.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Источник: As

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23.02.2025 23:09
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Комментарии (1)
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fakeid
1740342874
сомнительный трансфер. испанцы вообще приживаются в россии? зениту лучше скрестить пальцы, чтобы фламинга с треском провалилась на КЧМ и отпустила уэсли по сниженной цене. бразилец быстро адаптируется у нас, в отличие от испанца.
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