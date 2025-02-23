Чеферин сказал, когда узнал о победе Родри в голосовании на «Золотой мяч»

Президент УЕФА Александр Чеферин в интервью Delo.si высказался о победе полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в голосовании на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.
– Заслуживал ли испанский футболист Родри выиграть «Золотой мяч»?
– Безусловно. Родри был душой сборной Испании, выигравшей Евро-2024, и душой «Манчестер Сити», выигравшего практически все за последние годы.
Он забивает меньше нападающих и по этой причине может быть менее заметен для обычных людей, но эксперты его ценят. Все-таки проголосовало около 100 журналистов – это много. При этом Родри – культурный, скромный и дружелюбный парень, что тоже немаловажно.
Я узнал, что он выиграет «Золотой мяч», в день мероприятия, потому что они намеренно держат все в секрете. Никто другой в УЕФА тоже не знал.
- Родри опередил в голосовании считавшегося фаворитом в борьбе за приз вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
- Делегация «Мадрида» отказалась ехать на торжественную церемонию в Париж.
- УЕФА начал участвовать в организации вручения награды «Золотой мяч» с 2024 года.