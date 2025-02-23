Гвардиола остался доволен игрой «Сити» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашнего матча 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2) в эфире Sky Sports выразил удовлетворение действиями подопечных.

«Мы сыграли очень хорошо. Возможно, нам недоставало большей продуктивности в плане ударов, но мы играли против великолепной команды. Возможно, поначалу шансы были 50 на 50, но мы не сумели их использовать.

Во втором тайме «Ливерпуль» оборонялся очень глубоко. Мы попробовали то, чего не делали уже много матчей: мы отодвинули соперника к его штрафной и пытались его сломить.

Тактика заключалась в том, чтобы доходить до финальной трети и лицевой линии, и нам это зачастую удавалось, однако забить не получалось. Нам не хватало следующего шага, а навесами добиться своего почти невозможно, учитывая габариты защитников. Нам не удавалось найти следующий шаг.

Знаю, люди не поверят, но я понимаю, когда мы играем действительно хорошо. Сегодня именно так мы и играли», – сказал Гвардиола.