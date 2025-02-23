Гвардиола обновил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обновил свой антирекорд по поражениям за один сезон по итогам домашнего матча 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

Это поражение стало 14-м для «горожан» в сезоне. Для Гвардиолы это антирекорд за всю его тренерскую карьеру.

Ранее «горожане» уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2), « Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «Арсеналу» (1:5) – в чемпионате Англии, «Тоттенхэму» (1:2) – в Кубке лиги, «Спортингу» (1:4), «Ювентусу» (0:2), «ПСЖ» (2:4), и «Реалу» (2:3 и 1:3) – в Лиге чемпионов.