Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола обновил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Гвардиола обновил личный антирекорд по числу поражений за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обновил свой антирекорд по поражениям за один сезон по итогам домашнего матча 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

Это поражение стало 14-м для «горожан» в сезоне. Для Гвардиолы это антирекорд за всю его тренерскую карьеру.

Ранее «горожане» уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2), « Тоттенхэму» (0:4), «Ливерпулю» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «Арсеналу» (1:5) – в чемпионате Англии, «Тоттенхэму» (1:2) – в Кубке лиги, «Спортингу» (1:4), «Ювентусу» (0:2), «ПСЖ» (2:4), и «Реалу» (2:3 и 1:3) – в Лиге чемпионов.

  • Гвардиола ранее тренировал «Барселону» и «Баварию».
  • В сезоне-2019/20 «Манчестер Сити» под руководством испанца потерпел 12 поражений.

Новости по теме
Чеферин сказал, когда узнал о победе Родри в голосовании на «Золотой мяч»
Гвардиола остался доволен игрой «Сити» в матче с «Ливерпулем»
Слот прокомментировал победу над «Сити»
Источник: Спортс''

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

23.02.2025 21:51
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 