Гвардиола объяснил, почему не критикует игроков после неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике в адрес тренеров после поражений.

«Единственное, к чему я стремлюсь с тех пор, как начал тренерскую карьеру, – это не терять своих футболистов. Я теряю своих игроков из-за того, что не могу выбрать, ставить их в стартовый состав или оставить в запасе.

Я был футболистом, который не играл, и люди это понимали. Но я всегда думал, что когда тренер перекладывает вину на футболистов, он спасает свою задницу, чтобы не брать на себя ответственность, понимая, что весь мир будет обвинять его.

В Мадриде я был в центре внимания, меня уничтожали. Но я избегаю обвинений в адрес игроков, этого никогда бы не проиошло», – сказал Гвардиола.