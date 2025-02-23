Гвардиола объяснил, почему не критикует игроков после неудач

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике в адрес тренеров после поражений.
«Единственное, к чему я стремлюсь с тех пор, как начал тренерскую карьеру, – это не терять своих футболистов. Я теряю своих игроков из-за того, что не могу выбрать, ставить их в стартовый состав или оставить в запасе.
Я был футболистом, который не играл, и люди это понимали. Но я всегда думал, что когда тренер перекладывает вину на футболистов, он спасает свою задницу, чтобы не брать на себя ответственность, понимая, что весь мир будет обвинять его.
В Мадриде я был в центре внимания, меня уничтожали. Но я избегаю обвинений в адрес игроков, этого никогда бы не проиошло», – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии с 44 очками после 25 матчей.
- Клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка лиги, но продолжает выступления в Кубке Англии.
- В начале сезона «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии. Летом клуб также выступит на клубном ЧМ.
- «Горожане» выиграли последние четыре чемпионата Англии.