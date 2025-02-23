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Николич высказался о подготовке к матчу с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ход подготовки к гостевому матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Мы играли против них в ОАЭ, там были очень хорошие условия, было полезно для всех клубов. Я очень доволен. Мы знаем друг друга, играли сейчас, вряд ли мы успеем друг друга удивить. Надо подготовиться и попробовать свои силы, чтобы добиться результата», – сказал Николич.

  • Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.
  • Игра команд на Зимнем кубке РПЛ 4 февраля закончилась ничьей 2:2. По пенальти петербуржцы победили со счетом 4:1.

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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Дивеев сказал "ПобедЮ!",значит так и будет.
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