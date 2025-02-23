Николич высказался о подготовке к матчу с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ход подготовки к гостевому матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Мы играли против них в ОАЭ, там были очень хорошие условия, было полезно для всех клубов. Я очень доволен. Мы знаем друг друга, играли сейчас, вряд ли мы успеем друг друга удивить. Надо подготовиться и попробовать свои силы, чтобы добиться результата», – сказал Николич.
- Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 1 марта и начнется в 16:30 мск.
- Игра команд на Зимнем кубке РПЛ 4 февраля закончилась ничьей 2:2. По пенальти петербуржцы победили со счетом 4:1.