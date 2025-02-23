«Реал» проведет акцию против испанской футбольной федерации на матче с «Жироной»

«Реал» призвал своих болельщиков скандировать «Коррупция в федерации!» на 12-й минуте предстоящего домашнего матча 25-го тура Примеры с «Жироной». Акция направлена против Королевской федерации испанского футбола (RFEF).

Отмечается, что ранее «Мадрид» выступал против подобных кричалок и оскорблений в адрес соперника, но теперь клуб готов пойти до конца, чтобы добиться перемен в судействе в Ла Лиге.

Президент «Реал» Флорентино Перес решительно настроен действовать и заявляет о войне с испанским футболом.