Червиченко объяснил, почему Карпин может перейти в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможности перехода главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Динамо» по окончании сезона.

– Возможно, по окончании этого сезона Карпин прекратит свою работу в «Ростове». Человек реально устал мотаться, учитывая, что он еще и главный тренер сборной России, особенно, мотаться по этим азиатским турне, плюс эти передвижения на автобусе.

В «Ростове» с благодарностью отнесутся к проделанной работе Карпина. Не будет никаких проблем, если он скажет, что хочет уйти сам. Всe будет на позитиве.

– Верите, что он может оказаться в «Динамо»?

– Если Личка провалится, вполне возможно. Будет тогда такое ассиметричное отображение, как Бесков – в «Спартак», только Карпин – в «Динамо».