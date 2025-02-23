Червиченко объяснил, почему Карпин может перейти в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможности перехода главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Динамо» по окончании сезона.
– Возможно, по окончании этого сезона Карпин прекратит свою работу в «Ростове». Человек реально устал мотаться, учитывая, что он еще и главный тренер сборной России, особенно, мотаться по этим азиатским турне, плюс эти передвижения на автобусе.
В «Ростове» с благодарностью отнесутся к проделанной работе Карпина. Не будет никаких проблем, если он скажет, что хочет уйти сам. Всe будет на позитиве.
– Верите, что он может оказаться в «Динамо»?
– Если Личка провалится, вполне возможно. Будет тогда такое ассиметричное отображение, как Бесков – в «Спартак», только Карпин – в «Динамо».
- «Динамо» под руководством Марцела Лички в этом сезоне занимает 4-е место. У команды 35 очков после 18 туров.
- Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.