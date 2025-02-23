Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко объяснил, почему Карпин может перейти в «Динамо»

Червиченко объяснил, почему Карпин может перейти в «Динамо»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко высказался о возможности перехода главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Динамо» по окончании сезона.

– Возможно, по окончании этого сезона Карпин прекратит свою работу в «Ростове». Человек реально устал мотаться, учитывая, что он еще и главный тренер сборной России, особенно, мотаться по этим азиатским турне, плюс эти передвижения на автобусе.

В «Ростове» с благодарностью отнесутся к проделанной работе Карпина. Не будет никаких проблем, если он скажет, что хочет уйти сам. Всe будет на позитиве.

– Верите, что он может оказаться в «Динамо»?

– Если Личка провалится, вполне возможно. Будет тогда такое ассиметричное отображение, как Бесков – в «Спартак», только Карпин – в «Динамо».

  • «Динамо» под руководством Марцела Лички в этом сезоне занимает 4-е место. У команды 35 очков после 18 туров.
  • Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он тренировал команду с декабря 2017-го по август 2021 года.

Новости по теме
Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может «выскочить» на первое место 7
Червиченко: «Гарсия пока лучше поет, чем играет» 15
Червиченко вступился за «Спартак» и «Зенит», которые критикуют за дорогие покупки: «Всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует» 9
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:18
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1740318579
У Червиченко,Валера точно не будет спрашивать.
Ответить
Цугундeр
1740319730
У Валерия Георгиевича три гражданства и доказанная самодостаточность. В советах он явно не нуждается. Это, может быть, единственный тренер в стране, который делает только то , что он хочет. При условии, что это ему нравится.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 