Мостовой назвал два клуба, которые весной разыграют чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу красно-белых и «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Трансферы «Зенита» и «Спартака»? Игроки-то приехали хорошие, поэтому с одной стороны – да, заплачены большие деньги, но с другой – уровень футбола благодаря таким трансферам растет. Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», – сказал Мостовой.