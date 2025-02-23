Мостовой назвал два клуба, которые весной разыграют чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу красно-белых и «Зенита» в зимнее трансферное окно.
«Трансферы «Зенита» и «Спартака»? Игроки-то приехали хорошие, поэтому с одной стороны – да, заплачены большие деньги, но с другой – уровень футбола благодаря таким трансферам растет. Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», – сказал Мостовой.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича, вратаря Никиту Гойло и полузащитника Ду Кейроса.
- Чемпионат России возобновится 28 февраля.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами.