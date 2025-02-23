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  • Мостовой назвал два клуба, которые весной разыграют чемпионство

Мостовой назвал два клуба, которые весной разыграют чемпионство

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу красно-белых и «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Трансферы «Зенита» и «Спартака»? Игроки-то приехали хорошие, поэтому с одной стороны – да, заплачены большие деньги, но с другой – уровень футбола благодаря таким трансферам растет. Очевидно, что весной именно «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство. Очень мощно усилились оба клуба», – сказал Мостовой.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари у «Ривер Плейта» за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна у ЦСКА за 1,2 миллиона.
  • По данным Transfermarkt, «Зенит» этой зимой приобрел вингера Луиса Энрике у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов и полузащитника Сашу Зделара у ЦСКА за 1,3 миллиона. Также петербургский клуб арендовал защитника Огнена Мимовича, вернул из аренды защитника Ваню Дркушича, вратаря Никиту Гойло и полузащитника Ду Кейроса.
  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Спартак» идет 3-м с 37 баллами.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (6)
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fakeid
1740314322
ду кейрос не заявлен, и дозаявить уже нельзя, так что вычёркивайте из списка.
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...короче
1740314592
...первых три-четыре тура покажут, кто и что. Кто этот этап пройдет с должной физикой и функционалом, тот и будет в гонке. И это не только Спартак и Зенит, со своими составами...
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Мордаванин
1740316097
"Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос перешел в бразильский клуб «Спорт Ресифи» на правах аренды. Хавбека уже зарегистрировали в системе Бразильской конфедерации футбола — журналист Андрэ Эрнан" не бесплатнаяаренда ,хряки))
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Александр.Т.
1740318530
По словам же Мостового Мусаев дно тренер , так почему они пока на первом месте?)
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Интерес
1740323118
Никогда не болел за "Краснодар",считая его молодым неустоявшимся организмом,но чем больше в футболе две команды бьются пыльными денежными мешками,тем больше хочется им итогового "облома",а "Краснодару"-победы.Вижу,что и многие спартачи и часть вменяемых газовиков не в восторге от происходящего в клубах.Хотя против титула возражать никто не будет.
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