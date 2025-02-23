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Махачкалинское «Динамо» может сменить название

Юристы «Динамо Мх» занимаются изменением юридического адреса клуба, чтобы не потерять историческое название.

Юридически команда находится в Каспийске и раньше это не вызывало проблем. Однако с нового года ситуация изменилась и клубу теперь нельзя называться «Динамо Махачкала», если фактически он находится в другом городе.

Для сохранения названия юристам нужно успеть оформить все документы до рестарта сезона. В противном случае команде придется назваться «Динамо Каспийск».

  • Сообщается, что подобные проблемы не коснутся клубов, в чьей приставке есть город, если юридический адрес не отличается от его названия. Также не стоит беспокоиться командам с мононазванием без упоминания города.
  • «Динамо Мх» занимает 11-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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