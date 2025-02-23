Махачкалинское «Динамо» может сменить название

Юристы «Динамо Мх» занимаются изменением юридического адреса клуба, чтобы не потерять историческое название.

Юридически команда находится в Каспийске и раньше это не вызывало проблем. Однако с нового года ситуация изменилась и клубу теперь нельзя называться «Динамо Махачкала», если фактически он находится в другом городе.

Для сохранения названия юристам нужно успеть оформить все документы до рестарта сезона. В противном случае команде придется назваться «Динамо Каспийск».