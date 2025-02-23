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  • Стала известна причина отказа Даку от перехода в «Локомотив»

Стала известна причина отказа Даку от перехода в «Локомотив»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку не был заинтересован в переходе в «Локомотив» во время трансферного окна. 27-летний албанец был первым выбором москвичей для усиления атаки, однако до предметных переговоров с казанцами дело не дошло из-за желания игрока летом попробовать себя в топ-5 европейских лиг.

  • Контракт Даку с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.
  • В этом сезоне Даку провел за казанский клуб 19 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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