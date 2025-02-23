Рабинер прокомментировал уход Зиньковского в «Крылья Советов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил уход Антона Зиньковского из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов».

Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.

«Крылья» взяли его в аренду до лета.

Антон был в команде в 2019-2022 годах.

«Аренда в «Крылья» до конца сезона – абсолютно логичное решение со всех сторон. Деян Станкович Зиньковскому не доверял, свои шансы у него Антон не использовал и на скамейке потерял уверенность в себе. Игорь Осинькин правильно сказал – ему нужна перезагрузка. И лучшего места, чем знакомая команда со знакомым тренером, ему для этого не найти.

Причем ясно, что это краткосрочная история. После сезона завершается контракт у Осинькина, и с учетом всего, что происходит в «Крыльях» и вокруг них, вероятность его ухода летом близка к ста процентам (в то, что это произойдет сейчас или по ходу весны, о чем пишут некоторые инсайдеры, не верю, а после аренды Зиньковского четко под Осинькина – тем более). Тогда же уйдет и Зиньковский – сначала в «Спартак», возможно, для последнего шанса, а если и с ним не сложится, то на продажу.

Честно говоря, я от Антона в «Спартаке» ожидал многого. Думаю, не потянул он не мастерством, а слишком мягким характером для клуба с таким давлением. Ему нужна не жесткая конкуренция, а стопроцентное доверие. Его неудача – мое личное разочарование», – написал Рабинер.