Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Рабинер прокомментировал уход Зиньковского в «Крылья Советов»

Рабинер прокомментировал уход Зиньковского в «Крылья Советов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил уход Антона Зиньковского из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов».

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • «Крылья» взяли его в аренду до лета.
  • Антон был в команде в 2019-2022 годах.

«Аренда в «Крылья» до конца сезона – абсолютно логичное решение со всех сторон. Деян Станкович Зиньковскому не доверял, свои шансы у него Антон не использовал и на скамейке потерял уверенность в себе. Игорь Осинькин правильно сказал – ему нужна перезагрузка. И лучшего места, чем знакомая команда со знакомым тренером, ему для этого не найти.

Причем ясно, что это краткосрочная история. После сезона завершается контракт у Осинькина, и с учетом всего, что происходит в «Крыльях» и вокруг них, вероятность его ухода летом близка к ста процентам (в то, что это произойдет сейчас или по ходу весны, о чем пишут некоторые инсайдеры, не верю, а после аренды Зиньковского четко под Осинькина – тем более). Тогда же уйдет и Зиньковский – сначала в «Спартак», возможно, для последнего шанса, а если и с ним не сложится, то на продажу.

Честно говоря, я от Антона в «Спартаке» ожидал многого. Думаю, не потянул он не мастерством, а слишком мягким характером для клуба с таким давлением. Ему нужна не жесткая конкуренция, а стопроцентное доверие. Его неудача – мое личное разочарование», – написал Рабинер.

Новости по теме
Зиньковский объяснил, почему выбрал «Крылья Советов»
Зиньковский рассказал об адаптации в «Крыльях Советов»
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Крылья Советов» за неделю до игры с «Зенитом» (4:2), Зиньковский забил 1
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:07
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 