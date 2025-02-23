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  • Агент: «Помазун составит достойную конкуренцию Максименко в «Спартаке», Илья не слабее»

Агент: «Помазун составит достойную конкуренцию Максименко в «Спартаке», Илья не слабее»

Алексей Сафонов, агент новичка «Спартака» Ильи Помазуна, рассказал об адаптации игрока.

– Илья составит достойную конкуренцию Александру Максименко. Я не считаю, что Максименко сильнее, это два сильных вратаря в команде.

Посмотрим, как уживутся. И понятно, что бороться за выживание и за медали – это разные вещи. Помазун счастлив, что после «Урала» попал в топ-клуб.

– Как проходит адаптация?

– В товарищеских играх он пропустил только один мяч. Я считаю, что выглядит здорово.

  • Вратарь перешел из ЦСКА за 1,2 миллиона евро.
  • Он дебютировал в игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (1:0).
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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oyabun
1740296472
Всегда говорил и не устану повторять - Максименко очень средненький вратарь, часто не выручает и много ляпов допускает. Рано или поздно придется всё равно его менять. И лучше раньше чем позже.
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