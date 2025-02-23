Агент: «Помазун составит достойную конкуренцию Максименко в «Спартаке», Илья не слабее»

Алексей Сафонов, агент новичка «Спартака» Ильи Помазуна, рассказал об адаптации игрока.

– Илья составит достойную конкуренцию Александру Максименко. Я не считаю, что Максименко сильнее, это два сильных вратаря в команде.

Посмотрим, как уживутся. И понятно, что бороться за выживание и за медали – это разные вещи. Помазун счастлив, что после «Урала» попал в топ-клуб.

– Как проходит адаптация?

– В товарищеских играх он пропустил только один мяч. Я считаю, что выглядит здорово.