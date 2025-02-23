Агент: «Помазун составит достойную конкуренцию Максименко в «Спартаке», Илья не слабее»

Алексей Сафонов, агент новичка «Спартака» Ильи Помазуна, рассказал об адаптации игрока.
– Илья составит достойную конкуренцию Александру Максименко. Я не считаю, что Максименко сильнее, это два сильных вратаря в команде.
Посмотрим, как уживутся. И понятно, что бороться за выживание и за медали – это разные вещи. Помазун счастлив, что после «Урала» попал в топ-клуб.
– Как проходит адаптация?
– В товарищеских играх он пропустил только один мяч. Я считаю, что выглядит здорово.
- Вратарь перешел из ЦСКА за 1,2 миллиона евро.
- Он дебютировал в игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (1:0).
- Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.