Липко: «Зенит» летом может забрать Угальде у «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Александр Липко допустил уход нападающего Манфреда Угальде в «Зенит».

– Ливай Гарсия, перешедший из АЕК в «Спартак», сможет полноценно заменить Угальде в случае его ухода?

– Гарсия сможет полноценно заменить Угальде. Все зависит от того, как он вольется в команду и как команда будет на него играть, это немаловажно. Он не слабее Угальде.

– Какой чемпионат подошел бы Угальде? Нет ли вероятности, что летом «Зенит» мог бы прийти за Угальде в «Спартак»?

– Угальде подошел бы чемпионат Испании: меньше борьбы, больше игры. Этот чемпионат для него будет в самый раз. У «Зенита» есть возможности предложить [трансфер], в контракте есть отступные, за которые можно забрать Угальде.

Думаю, Угальде у Семака в шорт-листе и у спортивного директора «Зенита» «на карандаше». Это возможно, что они летом его уже заберут.