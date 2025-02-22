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Липко: «Зенит» летом может забрать Угальде у «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Александр Липко допустил уход нападающего Манфреда Угальде в «Зенит».

– Ливай Гарсия, перешедший из АЕК в «Спартак», сможет полноценно заменить Угальде в случае его ухода?

– Гарсия сможет полноценно заменить Угальде. Все зависит от того, как он вольется в команду и как команда будет на него играть, это немаловажно. Он не слабее Угальде.

– Какой чемпионат подошел бы Угальде? Нет ли вероятности, что летом «Зенит» мог бы прийти за Угальде в «Спартак»?

– Угальде подошел бы чемпионат Испании: меньше борьбы, больше игры. Этот чемпионат для него будет в самый раз. У «Зенита» есть возможности предложить [трансфер], в контракте есть отступные, за которые можно забрать Угальде.

Думаю, Угальде у Семака в шорт-листе и у спортивного директора «Зенита» «на карандаше». Это возможно, что они летом его уже заберут.

  • В 2024 году сообщалось, что в контракте Угальде прописаны отступные для клубов РПЛ – 80 миллионов евро.
  • В сезоне-2024/25 22-летний игрок провел 22 матча за «Спартак», забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи.
  • Манфред лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (14)
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WE ARE FOR PETER
1740247750
Зачем нам это ничеомное не непонятное
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FROLL007
1740247861
Куда его, на скамейку? Не дорос этот середняк до чемпионов. Гыгыгы
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oyabun
1740248053
Вытащили из пыльного чулана очень малозначимого в прошлом для клуба игрока и считаете что его мнение что то значит для нас, болельщиков? Какие смешные..
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...короче
1740248357
...а, если б ещё глыбже палец просунул в свою ноздрю, то смог бы добавить, что в обмен на Иуду...
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прабабушка краба
1740248677
у спортивного директора «Зенита» «на карандаше» Липко явно "в материале". Ну не просто же так придумывает. Наверняка даже общался с этим спортивным директором))
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FWSPM
1740248883
Отступные есть только для зарубежных клубов. Остальную чушь даже комментировать смысла нет.
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andrei-sarap-yandex
1740248950
ЛОЖЬ....НИКОМУ ОН НЕ НУЖЕН
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ivany4
1740250069
Быстрей бы игры начались, надоели уже эти болтуны от спорта. Сказанное ртом, может вернуться обухом.)) В одном прав, если новички заиграют, у многих слюньки потекут.))
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zigbert
1740251510
Об этом не может быть и речи. Фантазиям Липко нет предела.
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Цугундeр
1740251855
))) Что вы здесь трётесь? Там Зеня Локе 1-5 протоварил)) Бегите наверх скоро прилетит.)
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