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  • Червиченко вступился за «Спартак» и «Зенит», которые критикуют за дорогие покупки: «Всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует»

Червиченко вступился за «Спартак» и «Зенит», которые критикуют за дорогие покупки: «Всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не согласен с критикой клуба за большие траты.

«Это всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует и говорит, что это некрасиво.

Эта риторика известна: всегда найдутся умники, которые скажут, что вместо самолетов, яхт лучше построить школы, детдома и прочее.

Это деньги «Спартака» и «Зенита», претензий к ним нет, деньги законные. Как хотят, так и тратят. Это их дело, как достигать цели. Почему богатые клубы должны влачить жалкое существование, если у них все хорошо?

И не важно, что нет еврокубков. Я только рад, что дорогостоящие игроки нашего чемпионата будут радовать игрой нас, а не европейских гомиков», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (4)
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Цугундeр
1740242629
Неее.., батенька... Это херовая у Вас когнитивность. Червивая какая-то.) Когда Анжи чёсом кидался белой папахой по Европе (да и не только)) никто не завидовал. Никто. Все ржали и предвкушали. Так и вышло. А здесь..,здесь "единство и борьба противоположностей". И "вечный бой ,покой нам только снится"..)
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andrei-sarap-yandex
1740242951
золотые слова....если могут играть российские игроки ????++ нет не могут играть...сняли бы лимит ...тошно смотреть на паспортистов
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Arvlad
1740243031
"...будут радовать игрой нас, а не европейских гомиков" - вот тут как-то нечестно сказано... Чтобы было честно, можно было написать - "...будут радовать игрой наших, а не европейских гомиков", а лучше вообще - ..."будут радовать игрой нас, а не европейцев"... Так - понятно?
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FWSPM
1740244005
Так тратит только Спартак, газовик только в кредиты клянчит да на обмен берет. Чему завидовать?
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