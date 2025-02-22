Червиченко вступился за «Спартак» и «Зенит», которые критикуют за дорогие покупки: «Всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не согласен с критикой клуба за большие траты.

«Это всегда так: когда богатый тратит, бедный завидует и говорит, что это некрасиво.

Эта риторика известна: всегда найдутся умники, которые скажут, что вместо самолетов, яхт лучше построить школы, детдома и прочее.

Это деньги «Спартака» и «Зенита», претензий к ним нет, деньги законные. Как хотят, так и тратят. Это их дело, как достигать цели. Почему богатые клубы должны влачить жалкое существование, если у них все хорошо?

И не важно, что нет еврокубков. Я только рад, что дорогостоящие игроки нашего чемпионата будут радовать игрой нас, а не европейских гомиков», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.