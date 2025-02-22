Гурцкая подробно рассказал, как вернул Аленичева в «Спартак» в 2004 году

Агент, блогер Тимур Гурцкая вспомнил, как в 2004 году состоялось возвращение Дмитрия Аленичева в «Спартак».

– Шикунов меня познакомил с [генеральным директором «Спартака»] Юрием Перваком, и Юра сказал: «Привези мне Аленичева». Это 2004 год. Я позвонил Писареву: «Коль, такая история, давай попробуем». Мы поехали в Порту, два дня его уговаривали – и уговорили. Он выиграл Лигу чемпионов, через неделю вернулся в Россию, и мы договорились со «Спартаком».

– Как вы его убеждали?

– Все вместе: и деньги, и громкие слова про «Спартак». И что в «Порту» он мало играл, и, может, уже устал за границей. Нам ещe повезло: приехали на «Драган», и Аленичев сказал, что обсудит с Жозе [Моуринью]. Говорит: «За сколько продашь в «Спартак»?» – «За 1 миллион долларов». А это вообще не входило в наши планы – денег на покупку не было.

Но Жозе добавил: «Если выиграем Лигу чемпионов, отдам бесплатно». В знак благодарности за помощь. Проходит две недели, они выигрывают Лигу чемпионов. Всегда говорю, что есть стечение обстоятельств и элемент фарта.