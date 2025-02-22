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  • Гурцкая подробно рассказал, как вернул Аленичева в «Спартак» в 2004 году

Гурцкая подробно рассказал, как вернул Аленичева в «Спартак» в 2004 году

Агент, блогер Тимур Гурцкая вспомнил, как в 2004 году состоялось возвращение Дмитрия Аленичева в «Спартак».

– Шикунов меня познакомил с [генеральным директором «Спартака»] Юрием Перваком, и Юра сказал: «Привези мне Аленичева». Это 2004 год. Я позвонил Писареву: «Коль, такая история, давай попробуем». Мы поехали в Порту, два дня его уговаривали – и уговорили. Он выиграл Лигу чемпионов, через неделю вернулся в Россию, и мы договорились со «Спартаком».

– Как вы его убеждали?

– Все вместе: и деньги, и громкие слова про «Спартак». И что в «Порту» он мало играл, и, может, уже устал за границей. Нам ещe повезло: приехали на «Драган», и Аленичев сказал, что обсудит с Жозе [Моуринью]. Говорит: «За сколько продашь в «Спартак»?» – «За 1 миллион долларов». А это вообще не входило в наши планы – денег на покупку не было.

Но Жозе добавил: «Если выиграем Лигу чемпионов, отдам бесплатно». В знак благодарности за помощь. Проходит две недели, они выигрывают Лигу чемпионов. Всегда говорю, что есть стечение обстоятельств и элемент фарта.

  • Аленичев был в «Спартаке» в 1994-1998 и 2004-2006 годах.
  • В Европе он играл за «Рому», «Порту» и «Перуджу».
  • В 2015-2016 годах Дмитрий тренировал москвичей.

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Источник: Спортс

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Комментарии (1)
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алдан2014
1740235739
То то Дима в финале год забил,понятно в Спартак сильно хотел
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