Осинькин оценил зимнее трансферное окно «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог зимней трансферной кампании.

«Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определeнным образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям.

Что касается свободных агентов, это лотерея – после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», – сказал Осинькин.