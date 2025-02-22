Осинькин оценил зимнее трансферное окно «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог зимней трансферной кампании.
«Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определeнным образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям.
Что касается свободных агентов, это лотерея – после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», – сказал Осинькин.
- Самые дорогие новички «Крыльев» – Антон Зиньковский (аренда из «Спартака») и Лука Гагнидзе (аренда из «Динамо»).
- «Крылья» идут на 10-м месте.
- Сезон возобновится 28 февраля.