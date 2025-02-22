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Осинькин оценил зимнее трансферное окно «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог зимней трансферной кампании.

«Любой тренер не скажет, что он доволен трансферной кампанией. Я хотел бы большего, но это нормальная ситуация. Наши возможности определeнным образом ограничены. Я считаю, что эта кампания соответствует нашим возможностям.

Что касается свободных агентов, это лотерея – после трансферного окна найти футболиста, который соответствует уровню РПЛ. У меня даже не всплывает ни одной фамилии, которая могла бы нам помочь», – сказал Осинькин.

  • Самые дорогие новички «Крыльев» – Антон Зиньковский (аренда из «Спартака») и Лука Гагнидзе (аренда из «Динамо»).
  • «Крылья» идут на 10-м месте.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: «Чемпионат»

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