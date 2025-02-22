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Дивеев заявил, что в ЦСКА рады уходу Зделара в «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал трансфер Саши Зделара в «Зенит».

«Что касается ухода Зделара в «Зенит», то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное – без травм. Уже скоро увидимся.

Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушeл», – сказал Дивеев.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил «армейцам» 1,3+0,4 миллиона евро.
  • «Зенит» примет ЦСКА 1 марта.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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АлексМак
1740222252
вот она, команда..((
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Таврида
1740222837
Дивей, не пали контору, так Гайча не сдыхаемся)...
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FWSPM
1740226308
Саше удачи и побольше передач назад
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