Дивеев заявил, что в ЦСКА рады уходу Зделара в «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал трансфер Саши Зделара в «Зенит».

«Что касается ухода Зделара в «Зенит», то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное – без травм. Уже скоро увидимся.

Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушeл», – сказал Дивеев.