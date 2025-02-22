Дивеев заявил, что в ЦСКА рады уходу Зделара в «Зенит»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал трансфер Саши Зделара в «Зенит».
«Что касается ухода Зделара в «Зенит», то у нас много футболистов, которые могут заменить друг друга. У нас большая конкуренция и много игроков на каждую позицию. Саше пожелали удачи и самое главное – без травм. Уже скоро увидимся.
Как я слышал, со Зделаром не продлевали контракт, но точно не знаю. Мы рады, что он ушeл», – сказал Дивеев.
- 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил «армейцам» 1,3+0,4 миллиона евро.
- «Зенит» примет ЦСКА 1 марта.