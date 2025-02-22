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  • Мостовой прокомментировал трансфер Глебова из «Ростова» в «Динамо»

Мостовой прокомментировал трансфер Глебова из «Ростова» в «Динамо»

Александр Мостовой высказался о перехода капитана «Ростова» Данила Глебова в «Динамо».

  • Полузащитника выкупили за 8 миллионов евро.
  • Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года.
  • Его статистика: 191 матч, 12 голов, 17 ассистов.

«Глебов в «Динамо» – это хороший трансфер, он точно усилит команду Лички, а вот для «Ростова» это огромная потеря.

Все-таки в «Ростове» многое было завязано на Глебове. По меркам РПЛ он отличный опорник, мне он нравится.

Главное, что Глебов – лидер по характеру, он и на поле демонстрирует эти качества, для «Динамо» это тоже плюс.

Посмотрим теперь, как он адаптируется в новом клубе, но он уже давно заслуживал перехода в большую команду», – заявил Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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