Шалимов сравнил чемпионскую гонку в РПЛ с европейской топ-лигой

Игорь Шалимов заявил, что нынешний «Краснодар» напоминаем ему «Атлетико» в контексте борьбы за чемпионство.

Южане лидируют в РПЛ после 18 туров с 39 очками.

«Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«У «Краснодара» очень большой шанс выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне, потому что «Спартак» – не «Реал», а «Зенит» – не «Барселона».

«Краснодар» можно сравнить с «Атлетико», – сказал Шалимов.