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Глебов попрощался с болельщиками «Ростова»

Данил Глебов обратился к фанатам «Ростова» по случаю своего ухода в «Динамо».

«Дорогие болельщики! Пришло время сказать: «Спасибо вам – и до свидания». Очень горд и рад, что выступал в команде «Ростов» шесть лет, был капитаном этой команды, находился в этой атмосфере, коллективе.

Этот период останется на всю жизнь в моей голове, в моей памяти, в моeм сердце. Ростов стал для меня родным городом, очень много дал мне как футболисту, как человеку.

Мыслей много, но тяжело говорить (делает паузу). Хочу пожелать вам всем, самое главное, крепкого здоровья, счастья, успехов – и увидимся. Ваш Глеб», – сказал 25-летний полузащитник.

  • Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года.
  • Его статистика: 191 матч, 12 голов, 17 ассистов.
  • Динамовцы заплатили за игрока 8 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»

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21.02.2025 22:58
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