В ЦСКА отреагировали на обвинения в ситуации со Зделаром

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал претензии в адрес клуба по поводу поздней отзаявки Саши Зделара перед его трансфером в «Зенит».
«ЦСКА не «тянул», всe было сделано вовремя и настолько оперативно, насколько позволяли обстоятельства. Об этом, кстати, заявило и руководство «Зенита», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.
- Есть версия, что петербуржцы не успели вовремя зарегистрировать новичка, поэтому воспользовались связями в РФС.