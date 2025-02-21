В ЦСКА отреагировали на обвинения в ситуации со Зделаром

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал претензии в адрес клуба по поводу поздней отзаявки Саши Зделара перед его трансфером в «Зенит».

«ЦСКА не «тянул», всe было сделано вовремя и настолько оперативно, насколько позволяли обстоятельства. Об этом, кстати, заявило и руководство «Зенита», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.