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В ЦСКА отреагировали на обвинения в ситуации со Зделаром

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал претензии в адрес клуба по поводу поздней отзаявки Саши Зделара перед его трансфером в «Зенит».

«ЦСКА не «тянул», всe было сделано вовремя и настолько оперативно, насколько позволяли обстоятельства. Об этом, кстати, заявило и руководство «Зенита», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.
  • Есть версия, что петербуржцы не успели вовремя зарегистрировать новичка, поэтому воспользовались связями в РФС.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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21.02.2025 22:31
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