Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Слишкович назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Слишкович назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от чемпионской гонки в российской Премьер-лиге-2024/25.

«Три команды, думаю, остались: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Будет интересно до конца.

Если посмотреть на конец первой части чемпионата, то увидим, что «Спартак» очень хорошо выглядит. Потом идут «Краснодар» и «Зенит».

Но многое зависит от трансферного окна. Ты не можешь сказать, как начнешь вторую часть. Я сказал бы, что до конца сезона будет интересно», – сказал Слишкович.

Новости по теме
Президент «Оренбурга» прокомментировал сохранение Слишковича
Абаскаль назвал единственного, кто не пришел на его прощальную встречу в «Спартаке» 15
Капитан «Оренбурга» оценил перспективы команды не вылететь из РПЛ при Слишковиче 1
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.02.2025 21:49
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1740167423
Мы будем гордиться третьим местом!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 