Слишкович назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от чемпионской гонки в российской Премьер-лиге-2024/25.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками.

«Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«Три команды, думаю, остались: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Будет интересно до конца.

Если посмотреть на конец первой части чемпионата, то увидим, что «Спартак» очень хорошо выглядит. Потом идут «Краснодар» и «Зенит».

Но многое зависит от трансферного окна. Ты не можешь сказать, как начнешь вторую часть. Я сказал бы, что до конца сезона будет интересно», – сказал Слишкович.