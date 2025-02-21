Слишкович назвал главных претендентов на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от чемпионской гонки в российской Премьер-лиге-2024/25.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками.
- «Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
«Три команды, думаю, остались: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Будет интересно до конца.
Если посмотреть на конец первой части чемпионата, то увидим, что «Спартак» очень хорошо выглядит. Потом идут «Краснодар» и «Зенит».
Но многое зависит от трансферного окна. Ты не можешь сказать, как начнешь вторую часть. Я сказал бы, что до конца сезона будет интересно», – сказал Слишкович.