В «Зените» отказались подводить итоги зимнего ТО: «Еще есть время для свободных агентов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил появление новых игроков даже после закрытия зимнего трансферного окна.
– Как оцените трансферную кампанию «Зенита»? Все ли цели были достигнуты?
– Еще есть время для свободных агентов.Так что рано подводить итоги.
- Transfermarkt оценил зимние траты «Зенита» в 34,3 миллиона евро.
- Они купили Луиса Энрике (33 млн), Сашу Зделара (1,3 млн) и арендовали Огнена Мимовича.
- При этом петербуржцы продали Артура, Клаудиньо и Вильсона Изидора суммарно за 36 млн евро.