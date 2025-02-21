В «Зените» отказались подводить итоги зимнего ТО: «Еще есть время для свободных агентов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил появление новых игроков даже после закрытия зимнего трансферного окна.

– Как оцените трансферную кампанию «Зенита»? Все ли цели были достигнуты?

– Еще есть время для свободных агентов.Так что рано подводить итоги.