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  • В «Зените» отказались подводить итоги зимнего ТО: «Еще есть время для свободных агентов»

В «Зените» отказались подводить итоги зимнего ТО: «Еще есть время для свободных агентов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил появление новых игроков даже после закрытия зимнего трансферного окна.

– Как оцените трансферную кампанию «Зенита»? Все ли цели были достигнуты?

– Еще есть время для свободных агентов.Так что рано подводить итоги.

  • Transfermarkt оценил зимние траты «Зенита» в 34,3 миллиона евро.
  • Они купили Луиса Энрике (33 млн), Сашу Зделара (1,3 млн) и арендовали Огнена Мимовича.
  • При этом петербуржцы продали Артура, Клаудиньо и Вильсона Изидора суммарно за 36 млн евро.

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Источник: «Все про спорт»

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21.02.2025 20:20
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Комментарии (12)
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Genchik92
1740160235
Еще Вендел
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Мордаванин
1740161539
глушака надобрать это похороны))
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FCSpartakM
1740161890
Там есть кто-то интересный?
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Азбука
1740161987
Начали красиво с Луиса Энрике, потом невнятный Мимович, ладно хоть на халяву в аренду, закончили Зделаром, вообще трындец. Пока трансферная кампания даже фифти-фифти по тратам, но я предпочёл бы минус и увидеть на поле Салазара и Перейру. Будем смотреть каких ещё свободных агентов смогут откопать.
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Спартачище
1740162413
Жуликоватая болотная шобла сможет и не только свободного агента пристроить Послушные подсоски из РФС все устроят
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timon2401
1740166560
не удивлюсь если завтра подпишут очередного Педро))) и перепишут сроки закрытия трансферного окна)))
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