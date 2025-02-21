Агент Глебова ответил, почему полузащитник сменил «Ростов» на «Динамо»

Павел Банатин, агент новичка «Динамо» Данила Глебова, объяснил выбор своего клиента в пользу московского клуба.

Полузащитник перешел из «Ростова», где играл с 2019 года.

Он заключил с новым клубом контракт до лета 2030-го.

Глебов выбрал 15-й игровой номер.

– Потенциальная сумма сделки – до 9 миллионов евро. Это очень высокая цена, больше из русских в последний год стоил только Алекс Соболев.

– Данил – профессионал. Все прекрасно знают его отношение к «Ростову», который его воспитал, поэтому он вел себя корректно.

– Глебов сам хотел в «Динамо» или это вы его заставили, памятуя о великолепных агентских, которые вы получили от «Динамо»?

– Он в таком возрасте, что хочется решать задачи высокие. «Ростов» крепкая команда, которая на протяжении многих лет доказывает свой высокий уровень. Задачи «Динамо» – чемпионство и Кубок, это шаг вперед для футболиста.

Уговаривать Данила, когда он узнал о предложении, не пришлось. Но не было каких-то (фраз), что все, я сейчас сброшусь со скалы, продавайте быстрее.

Он с огромным уважением относился к «Ростову», к переговорам, я с позволения клуба был рядом. Все было профессионально. Для меня это был самый сложный трансфер в карьере.