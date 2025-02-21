Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агент Глебова ответил, почему полузащитник сменил «Ростов» на «Динамо»

Агент Глебова ответил, почему полузащитник сменил «Ростов» на «Динамо»

Павел Банатин, агент новичка «Динамо» Данила Глебова, объяснил выбор своего клиента в пользу московского клуба.

  • Полузащитник перешел из «Ростова», где играл с 2019 года.
  • Он заключил с новым клубом контракт до лета 2030-го.
  • Глебов выбрал 15-й игровой номер.

– Потенциальная сумма сделки – до 9 миллионов евро. Это очень высокая цена, больше из русских в последний год стоил только Алекс Соболев.

– Данил – профессионал. Все прекрасно знают его отношение к «Ростову», который его воспитал, поэтому он вел себя корректно.

– Глебов сам хотел в «Динамо» или это вы его заставили, памятуя о великолепных агентских, которые вы получили от «Динамо»?

Он в таком возрасте, что хочется решать задачи высокие. «Ростов» крепкая команда, которая на протяжении многих лет доказывает свой высокий уровень. Задачи «Динамо» – чемпионство и Кубок, это шаг вперед для футболиста.

Уговаривать Данила, когда он узнал о предложении, не пришлось. Но не было каких-то (фраз), что все, я сейчас сброшусь со скалы, продавайте быстрее.

Он с огромным уважением относился к «Ростову», к переговорам, я с позволения клуба был рядом. Все было профессионально. Для меня это был самый сложный трансфер в карьере.

Новости по теме
Тренер «Динамо» Личка высказался о выкупе Глебова у «Ростова»
Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо» 3
Радимов назвал три лучших зимних трансфера в РПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:08
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
WE ARE FOR PETER
1740159463
Зачем он тогда гордится переходом? Не в Реал же перешёл
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 