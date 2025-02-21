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  • Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо»

Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Я вообще не пойму, на что рассчитывает «Ростов», так как особенного укрепления у клуба нет.

Достаточно странный трансфер, но для «Ростова» уход Глебова – это потеря.

Кроме того, надо посмотреть на самого игрока, потому что играть в «Ростове» и в «Динамо» – это разные вещи», – сказала Смородская.

  • Динамовцы заплатили за полузащитника 8 миллионов евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2030 года.
  • Глебов выбрал 15-й игровой номер.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (3)
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The only one
1740148047
Что тут странного. Карпин перекидывает Динамо нужных ему игроков. Потом сам перейдёт.
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