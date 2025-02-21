Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Я вообще не пойму, на что рассчитывает «Ростов», так как особенного укрепления у клуба нет.

Достаточно странный трансфер, но для «Ростова» уход Глебова – это потеря.

Кроме того, надо посмотреть на самого игрока, потому что играть в «Ростове» и в «Динамо» – это разные вещи», – сказала Смородская.