Смородская одним словом описала переход Глебова в «Динамо»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала трансфер Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».
«Я вообще не пойму, на что рассчитывает «Ростов», так как особенного укрепления у клуба нет.
Достаточно странный трансфер, но для «Ростова» уход Глебова – это потеря.
Кроме того, надо посмотреть на самого игрока, потому что играть в «Ростове» и в «Динамо» – это разные вещи», – сказала Смородская.
- Динамовцы заплатили за полузащитника 8 миллионов евро.
- Он заключил с новым клубом контракт до 2030 года.
- Глебов выбрал 15-й игровой номер.