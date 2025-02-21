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  • Глушаков – о «Спартаке»: «Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить»

Глушаков – о «Спартаке»: «Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил зимнюю трансферную кампанию московского клуба.

  • Были куплены 3 футболиста суммарно за 29,9 миллиона евро.
  • Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.

– Соотношение цены и качества новичков «Спартака» пока неизвестно, в будущем узнаем, что представляют собой эти футболисты и оправдана ли была такая трата денег.

По итогам сезона можно будет оценивать приобретения и спрашивать у руководства, правильным ли решением было потратить столько денег.

– Многие говорят о том, что такие траты не оправданы, вы как считаете?

– «Лукойл» – большая компания, у них очень много денег. Вот они и тратят свои финансы.

Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (4)
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...короче
1740143684
...ну, и озвучил бы своё знание. Все бы вместе знали то, что ты знаешь)...
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WE ARE FOR PETER
1740144477
И мы знаем что народные средства раскидывают на хлам и неликвиды! Было же сказано что тратить такие средства только для чемпионства можно а не за пятое шестое место
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DOCTOR PENALTY
1740145178
Знаю, но говорить не буду, потомучто не знаю. )
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алдан2014
1740146351
Знает он,трепло
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