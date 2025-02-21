Глушаков – о «Спартаке»: «Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил зимнюю трансферную кампанию московского клуба.
- Были куплены 3 футболиста суммарно за 29,9 миллиона евро.
- Спартаковцами стали вратарь Илья Помазун, вингер Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.
– Соотношение цены и качества новичков «Спартака» пока неизвестно, в будущем узнаем, что представляют собой эти футболисты и оправдана ли была такая трата денег.
По итогам сезона можно будет оценивать приобретения и спрашивать у руководства, правильным ли решением было потратить столько денег.
– Многие говорят о том, что такие траты не оправданы, вы как считаете?
– «Лукойл» – большая компания, у них очень много денег. Вот они и тратят свои финансы.
Знаю, почему они тратят такие большие деньги, но не буду говорить.