Заявление РПЛ по трансферу Зделара в «Зенит»

Российская Премьер-лига прокомментировала ситуацию с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит». Игрок пока не внесен в заявку петербургского клуба, а регистрационный период в России закончился вчера.

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.

При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершeн уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», – говорится в заявлении.