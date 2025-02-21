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Заявление РПЛ по трансферу Зделара в «Зенит»

Российская Премьер-лига прокомментировала ситуацию с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит». Игрок пока не внесен в заявку петербургского клуба, а регистрационный период в России закончился вчера.

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.

При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершeн уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», – говорится в заявлении.

  • 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, отдал 1 голевую передачу.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера серба составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

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Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»

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Комментарии (79)
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Spartak_forv@
1740138554
Даже если регламент тысячу раз прав,то какой в нем толк,если Зенит недоволен?!
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R_a_i_n
1740138655
Перевожу, Зенит обосрался и не успел заявить игрока и теперь включает админку, что-бы КАК-НИБУДЬ в обход правил засунуть его. Не зря кричалка гуляет по стране.
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Mirak92
1740139181
Давно ФинПлеем уе..ть надо. А вообще трансфер, как ослабление.
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NewLife
1740140404
Бюрократы дурью маются)))
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rash1959
1740140562
Если закон плохой, то надо срочно придумать новый закон. синит - позор российского футбола.
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slavа0508
1740140770
Ну не чего страшного . сейчас быстро закон подшаманят под Зенит . делов то . однако .
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Riot Zero
1740140832
Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
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gor77
1740140917
Хорошо, что есть анекдоты про разные ситуации.)))))) Одесса. Привоз. Овощной ряд... – Мужчина, вы забыли купить лук! – Но у меня лук не записан. – Так идите сюда, я вам допишу!
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zigbert
1740143176
А чего тут заморачиваться, пусть делают этот механизм возможным для всех клубов.
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Вомбат
1740143771
Чего не сделаешь, чтобы ЦСКА мог заткнуть дыру в бюджете, отдав ненужного футболиста. Пусть греет лавку у конкурента за нехилую зарплату.
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