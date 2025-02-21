Защитник «Спартака» перешел в «Волгу»

Защитник Александр Данилов перебрался из «Спартака» в ульяновскую «Волгу».

«20-летний центральный защитник может похвастать своими габаритами и рабочей левой ногой. Добро пожаловать в наши ряды, Александр!» – говорится в сообщении волжан.