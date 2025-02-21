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Защитник «Спартака» перешел в «Волгу»

Защитник Александр Данилов перебрался из «Спартака» в ульяновскую «Волгу».

«20-летний центральный защитник может похвастать своими габаритами и рабочей левой ногой. Добро пожаловать в наши ряды, Александр!» – говорится в сообщении волжан.

  • Данилов является воспитанником академии Коноплева.
  • В прошлом году он провел за молодежку «Спартака» U-19 21 матч, забил 2 гола.
  • Также Данилов попадал в запас в нескольких играх «Спартака-2», но на поле не выходил.
  • «Волга» выступает в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

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Источник: официальный сайт «Волги» (Ульяновск)

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Комментарии (3)
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fakeid
1740133499
все бегут из спартака! одни зулусы остались! позор!
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shurik45
1740134817
Это хорошо ,поможет Волге в борьбе за выход в ФНЛ.
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alefreddy
1740145515
удачи парню в новой команде
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