Защитник «Спартака» перешел в «Волгу»

Защитник Александр Данилов перебрался из «Спартака» в ульяновскую «Волгу».
«20-летний центральный защитник может похвастать своими габаритами и рабочей левой ногой. Добро пожаловать в наши ряды, Александр!» – говорится в сообщении волжан.
- Данилов является воспитанником академии Коноплева.
- В прошлом году он провел за молодежку «Спартака» U-19 21 матч, забил 2 гола.
- Также Данилов попадал в запас в нескольких играх «Спартака-2», но на поле не выходил.
- «Волга» выступает в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.