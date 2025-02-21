Зделар обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенит»

Полузащитник Саша Зделар поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку. Сегодня клуб подтвердил переход хавбека в «Зенит».

«Дорогие болельщики ПФК ЦСКА! Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ПФК ЦСКА и «Партизаном».

Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых теплых воспоминаний.

У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны.

Наконец, я хочу еще раз поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня и помогали моей семье и мне во время моего пребывания в ПФК ЦСКА. Желаю вам всего наилучшего! Я никогда не забуду это время, и ПФК ЦСКА всегда будет занимать особое место в моем сердце. Спасибо за все!» – сказал Зделар.