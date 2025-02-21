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  • Зделар обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенит»

Зделар обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Зенит»

Полузащитник Саша Зделар поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку. Сегодня клуб подтвердил переход хавбека в «Зенит».

«Дорогие болельщики ПФК ЦСКА! Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ПФК ЦСКА и «Партизаном».

Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых теплых воспоминаний.

У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление. Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны.

Наконец, я хочу еще раз поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня и помогали моей семье и мне во время моего пребывания в ПФК ЦСКА. Желаю вам всего наилучшего! Я никогда не забуду это время, и ПФК ЦСКА всегда будет занимать особое место в моем сердце. Спасибо за все!» – сказал Зделар.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера серба составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1740132964
нормально растались клубы и игрок....а не как КРУГОВОЙ крыса за спиной клуба и колектива....а не как СПАРТАК с СОБОЛЕВЫМ.....СПАРТАК МРАЗИ РПЛ......в клубах должно быть конкуренция а не ненависть......ФАНЫ ДЕБИЛЫ И НЕВОСПИТАННЫЕ УРЮКИ..ДОЛОЙ ЛИМИТ
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alexgroznux
1740133922
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 12 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе – «серебряный прогноз сайт». А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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Mirak92
1740139066
Земляка забери с собой пожалуйста
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FIA2507
1740140304
А как Спартак с Соболевым расстался? Можно поподробнее? По мне, так очень даже выгодно! За эту деревяшку, которая два последних года только воду мутила в коллективе, получили хорошие деньги! Посмотрим, сколько **** за него выручит, а то ещё и доплачивать придётся, чтобы сбагрить кому-то….
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zigbert
1740142905
Красивое обращение. Никого не забыл проявив верность клубу.
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