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Бабаев прокомментировал уход Зделара

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил переход полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«Хочется сказать Саше большое спасибо за время, проведенное в нашем клубе. С одной стороны – это всего два с небольшим сезона, а с другой – почти 100 матчей. Саша пришел в ЦСКА летом 2022 года и стал важной частью формирования во многом новой тогда команды.

Не секрет, что Зделар мог покинуть команду и прошлым летом. Но в итоге Саша остался – и как всегда профессионально отработал осенний отрезок.

Тем не менее, летом у Саши истекал действующий контракт, а перед клубом стоят новые задачи в определенной «пересборке» состава, над которыми мы работаем вместе с главным тренером и спортивным блоком.

Поэтому, с одной стороны, трансфер Саши – не самое ожидаемое событие последних дней, но с другой – переход действительно поддерживают все стороны.

Мы расстаемся с Сашей в хороших отношениях, но при этом – думаю, Марко меня поддержит и здесь – удачи в обозримом будущем не желаем [смеется]», – сказал Бабаев.

  • 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, отдал 1 голевую передачу.
  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера серба составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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Комментарии (4)
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Чермындыр
1740133607
Да слава богу, что сплавили. Бестолковый игрочишка привозун. Зенит конечно сначала удивил, но после дельфина уже вроде как и не удивил
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RUSARM
1740133861
Еще бы Бистро сплавили бы,было бы не плохо!!
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