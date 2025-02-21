В «Зените» прокомментировали трансфер Зделара из ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с переходом в команду полузащитника Саши Зделара из ЦСКА.
«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой – ждем окончательного подтверждения этого трансфера. Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», – сказал Медведев.
- 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, отдал 1 голевую передачу.
- По данным РБК, с учетом бонусов ЦСКА получит за трансфер 1,8 миллиона евро.
- В среду, 19 февраля, московский клуб исключил серба из заявки команды на нынешний сезон РПЛ.
- Трансферное окно в РПЛ закрылось 20 февраля.