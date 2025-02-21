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В «Зените» прокомментировали трансфер Зделара из ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с переходом в команду полузащитника Саши Зделара из ЦСКА.

«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и «Зенитом» до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой – ждем окончательного подтверждения этого трансфера. Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», – сказал Медведев.

  • 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, отдал 1 голевую передачу.
  • По данным РБК, с учетом бонусов ЦСКА получит за трансфер 1,8 миллиона евро.
  • В среду, 19 февраля, московский клуб исключил серба из заявки команды на нынешний сезон РПЛ.
  • Трансферное окно в РПЛ закрылось 20 февраля.

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Источник: РИА «Новости»

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Комментарии (1)
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FROLL007
1740127011
Это тот Эделар, который за коней возил хряков по взрослому и забил им гол? Тогда сойдёт на второй состав. С ним достаточно будет играть с командами классом ниже.
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