Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агент Барбоза назвал цели трансферов «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что «Спартак» может делать дорогие трансферы из-за перспективы вернуться в еврокубки.

– Клубы РПЛ летом тоже будут платить большие деньги?

– Думаю, что меньше. Сейчас любой клуб понимает, что найти хорошего игрока равно надо платить много денег. Чем меньше предложений, тем цены выше, потому что не каждый может найти качественную замену уходящему футболисту. Летом же предложений будет больше, и цена станет ниже.

– Как смотрят в Португалии на потраченные российскими клубами десятки миллионов евро?

– Скажу, как вижу ситуацию я: «Спартак» хочет стать чемпионом, усиливает команду, делает вложения с прицелом на будущие сезоны. Предполагаю, что это делается и под возвращение в еврокубки.

– Насколько реально это возвращение?

– Запрет на участие клубов – решение политическое, а не спортивное. Как только снимется политическая повестка, спортивная также начнет процесс возвращения.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона за 1,6 миллиона, нападающего Павла Мелешина за 270 тысяч, а Виллиан Жозе, Томаш Тавареш и Александр Селихов покинули клуб бесплатно.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Новости по теме
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао 1
Радимов назвал три лучших зимних трансфера в РПЛ 3
Глебов: «Больше хотел в «Динамо», чем в «Спартак» 11
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:03
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FROLL007
1740122460
После кучи выкинутого в пропасть бобла их задача не пасть ниже 6 места.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 