Агент Барбоза назвал цели трансферов «Спартака»

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что «Спартак» может делать дорогие трансферы из-за перспективы вернуться в еврокубки.

– Клубы РПЛ летом тоже будут платить большие деньги?

– Думаю, что меньше. Сейчас любой клуб понимает, что найти хорошего игрока равно надо платить много денег. Чем меньше предложений, тем цены выше, потому что не каждый может найти качественную замену уходящему футболисту. Летом же предложений будет больше, и цена станет ниже.

– Как смотрят в Португалии на потраченные российскими клубами десятки миллионов евро?

– Скажу, как вижу ситуацию я: «Спартак» хочет стать чемпионом, усиливает команду, делает вложения с прицелом на будущие сезоны. Предполагаю, что это делается и под возвращение в еврокубки.

– Насколько реально это возвращение?

– Запрет на участие клубов – решение политическое, а не спортивное. Как только снимется политическая повестка, спортивная также начнет процесс возвращения.