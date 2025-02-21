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«Барселона» отложила переговоры с де Йонгом

Продление контракта полузащитника Френки де Йонга с «Барселоной» отложено до конца сезона.

Несмотря на недавнюю встречу агента игрока Али Дурсуна и спортивного директора «Барсы» Деку, никакого прогресса в переговорах о соглашении достигнуто не было.

Обе стороны решили, что сейчас не время для обсуждений и что переговоры возобновятся в конце сезона или ввиду спортивных причин.

Сам де Йонг не намерен торопиться с решением. Он хочет посмотреть, какова его нынешняя роль в команде, когда он снова чувствует себя хорошо физически, и действительно ли главный тренер Ханс-Дитер Флик готов ему доверять.

Кроме того, нидерландец намерен увидеть, какие предложения могут ему поступить. «Барселона» хочет избежать этого варианта, поэтому окончательное решение будет принято этим летом. Если де Йонг не согласится продлить контракт, его выставят на продажу, чтобы получить за него деньги.

  • Действующий контракт игрока заканчивается в июне 2026 года.
  • В этом сезоне 27-летний де Йонг провел за клуб 24 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Он выступет за «Барселону» с лета 2019 года.

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Источник: Marca

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