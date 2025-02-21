Названа причина срыва трансфера Перейры в «Зенит»

Полузащитник Матеус Перейра в последний момент отказался переходить из «Крузейро» в «Зенит» из-за желания жены. Бразилец к тому времени успел пройти медосмотр для российского клуба.
Сообщалось, что жена хавбека скоро должна родить.
- По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
- В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
- Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- В октябре прошлого года Перейра дебютировал в сборной Бразилии.