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Названа причина срыва трансфера Перейры в «Зенит»

Полузащитник Матеус Перейра в последний момент отказался переходить из «Крузейро» в «Зенит» из-за желания жены. Бразилец к тому времени успел пройти медосмотр для российского клуба.

Сообщалось, что жена хавбека скоро должна родить.

  • По данным Central da Toca, клубы договорились о трансфере 28-летнего хавбека за 20 миллионов евро с учетом бонусов.
  • В этом году Перейра провел за «Крузейро» 7 матчей, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
  • Его контракт с бразильским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • В октябре прошлого года Перейра дебютировал в сборной Бразилии.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (8)
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jabba-the-hat
1740113563
Отлично
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TIMOTHY
1740113829
Ждём переход его в спам по традиции) эти мазутные всех подгребают после чемпиона)
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odessakmv
1740119837
Подкаблучник )))
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Тинез Розоп
1740120244
Снова Вам помёта накидали вчера? Два раза Вас надурил Ваш главный помётовоз...
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1740121947
ФКГазпромФламенго разбирается в бразильском футболе
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