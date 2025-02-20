Глебов прокомментировал трансфер в «Динамо»

Новичок «Динамо» Данил Глебов дал первый комментарий клубной пресс-службе после перехода из «Ростова».

– Очень счастлив, очень горд, что всe-таки это получилось, что клубы договорились между собой. Для меня это новый большой вызов, и надеюсь, что мы будем бороться в этом сезоне как за Кубок, так и за чемпионство. Готовы работать.

– Ты многих игроков знаешь по сборной. С кем больше всего из динамовцев общаешься и поддерживаешь отношения?

– В последнее время – с Тюкой [Константином Тюкавиным] переписывались, созванивались. Также с Макаровым знаком ещe по молодeжной сборной, Фома [Даниил Фомин] хороший парень, поэтому с ребятами знаком, хочу поскорее с ними встретиться и начать тренироваться.

– Символично, что твоя первая официальная игра может быть как раз с «Ростовом». Что думаешь по этому поводу?

– Красивая история. Попрощаться с болельщиками, потому что не удалось. Охота красиво уйти оттуда.