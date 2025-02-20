Кузьмичев прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Антон проиграл конкуренцию»

Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил уход полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в аренду в «Крылья Советов».

– Антон Зиньковский уходит из «Спартака» в аренду в «Крылья Советов». Как вы думаете, он может быть обижен на Деяна Станковича, что тот его зачехлил?

– Осадок в любом случае останется. Все-таки футболисты – люди амбициозные и не всегда объективно смотрят на какие-то вещи. Мне кажется, что это справедливое решение. Было видно, что Антон проиграл конкуренцию. В конце он практически не получал игрового времени. Для него нынешняя ситуация – хорошая.

Если информация верна и он сохранил свою зарплату, то думаю, что возвращение к Игорю Осинькину, который раскрыл его как футболиста и знает, как показать лучшие качества, пойдет Антону в плюс. Он опять почувствует вкус игры, и, возможно, даже какие-то другие команды обратят на него внимание.

– Говорят, что он может заиграть в «Локомотиве».

– В «Крыльях Советов» была острая необходимость в качественных игроках. У них недокомплект, о чем Игорь Осинькин не раз говорил. Плюс здесь тренер, который знает Антона, а Антон – его требования. Мне кажется, что этот вариант оказался более приемлемым.