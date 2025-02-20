Станкович рассказал о желании стать чемпионом со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности завоевать чемпионский титул в РПЛ.

– Не хотим кому‑то портить праздник. Мы – «Спартак». Мы хотим сделать свой собственный праздник.

И клуб, и футболисты – все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя, у нас есть свои цели.

– Вам в вашей карьере не хватает еще одного титула. Стать чемпионом России.

– Мы здесь и находимся для этого. И мы не остановимся до самого конца.