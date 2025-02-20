Станкович рассказал о желании стать чемпионом со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности завоевать чемпионский титул в РПЛ.
– Не хотим кому‑то портить праздник. Мы – «Спартак». Мы хотим сделать свой собственный праздник.
И клуб, и футболисты – все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя, у нас есть свои цели.
– Вам в вашей карьере не хватает еще одного титула. Стать чемпионом России.
– Мы здесь и находимся для этого. И мы не остановимся до самого конца.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками, опережающий «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» набрал 37 баллов и занимает 3-е место в турнирной таблице.
- Последние 6 чемпионатов России выиграл «Зенит», который в этом году празднует свое 100-летие.