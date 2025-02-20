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  • Станкович рассказал о желании стать чемпионом со «Спартаком»

Станкович рассказал о желании стать чемпионом со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможности завоевать чемпионский титул в РПЛ.

– Не хотим кому‑то портить праздник. Мы – «Спартак». Мы хотим сделать свой собственный праздник.

И клуб, и футболисты – все мы вместе. У нас нет задачи кому‑то испортить праздник. Должны делать праздник для себя, у нас есть свои цели.

– Вам в вашей карьере не хватает еще одного титула. Стать чемпионом России.

– Мы здесь и находимся для этого. И мы не остановимся до самого конца.

  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками, опережающий «Зенит» по дополнительным показателям. «Спартак» набрал 37 баллов и занимает 3-е место в турнирной таблице.
  • Последние 6 чемпионатов России выиграл «Зенит», который в этом году празднует свое 100-летие.

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Источник: страница #ДНЕВНИК ФАНАТА в соцсети VK

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Комментарии (4)
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FROLL007
1740066165
Спартак и чемпионство? В нынешнее время столько не живут, не дождутся.
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...короче
1740067460
...ну, нормальное-такое желание. Мы, как бы, и не против совсем!)...
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