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Названы причины задержки перехода Зделара

Переговоры по переходу полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» резко активизировались в последние дни, но клубы еще не достигли соглашения по условиям трансфера. Кроме того, футболист пока не договорился с петербуржцами по условиям личного контракта.

«Зенит» уже некоторое время рассматривает Зделара в качестве кандидата на подмену Вильямару Барриосу.

Несмотря на то, что ЦСКА не общался с сербом по продлению его действующего контракта, у клуба есть опция пролонгировать договор летом в одностороннем порядке на год.

Последнее предложение «Зенита» по Зделару составило чуть более 1 миллиона евро. В ЦСКА разделились мнения относительно стоимости футболиста.

  • 29-летний Зделар провел в этом сезоне 21 матч за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость серба в 4 миллиона евро.
  • Текущий срок контракта Зделара с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.
  • Красно-синие приобрели полузащитника летом 2022-го у «Партизана» за 500 тысяч евро.
  • Трансферное окно в России закрывается 20 февраля.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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Комментарии (4)
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fakeid
1740067015
уже сообщили, что не переходит. хряки, небось, перехватили ))
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ivany4
1740067151
Ну вы еще подеритесь из-за него.))
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andr45
1740067170
Создается впечатление, что вирусное поведение португалоговорящих очень и даже заразительно) Вот мерины готовы пойти путем, проложенный бразилами и прочими португальцами)
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Вомбат
1740068848
Что за бредятина? Какая стоимость футболиста? Какой миллион евро? У него летом кончается контракт, и ЦСКА отказывается его продлевать, так как он сидит в глухом запасе без шансов, зато по контракту получает почти 1.5 млн евро. Зенит его может взять разве что для первого этапа кубка России. Летом. Как свободного агента. Если, конечно, Зениту хочется платить такие деньги средненькому игроку.
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