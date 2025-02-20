Названы причины задержки перехода Зделара

Переговоры по переходу полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит» резко активизировались в последние дни, но клубы еще не достигли соглашения по условиям трансфера. Кроме того, футболист пока не договорился с петербуржцами по условиям личного контракта.

«Зенит» уже некоторое время рассматривает Зделара в качестве кандидата на подмену Вильямару Барриосу.

Несмотря на то, что ЦСКА не общался с сербом по продлению его действующего контракта, у клуба есть опция пролонгировать договор летом в одностороннем порядке на год.

Последнее предложение «Зенита» по Зделару составило чуть более 1 миллиона евро. В ЦСКА разделились мнения относительно стоимости футболиста.