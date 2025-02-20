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Черданцев рассказал о беседе с Месси

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев вспомнил, как в 2009 году встретился в Казани с Лионелем Месси.

  • Сегодня Месси играл в США в -15 градусов по Цельсию.

«Месси не привыкать играть при отрицательной температуре. Когда «Барселона» приехала играть с «Рубином» в Казань в 2009-м, за день до игры было минус 15. Ну или около того.

Я приехал на предматчевую тренировку «Барселоны». Выяснилось, что они ее отменили из-за мороза. Игроки вышли только на пару минут посмотреть стадион изнутри. Вокруг никого. Мороз. Поздний вечер, ни одного человека на стадионе, и журналисты, видимо, узнав, что тренировки не будет, спрятались в теплых местах стадиона. А я оказался внизу, в тоннеле на выход к полю, иду не спеша в полном одиночестве, и меня догоняет небольшого роста человек. Смотрю – Месси.

Говорю ему – привет! Он – привет! Говорю – холодно? Он говорит – ага. Ну и так и вышли из-под трибуны вместе с Месси. Постояли минуту и пошли обратно. Вдвоем, потому что все остальные, охрана и сотрудники «Барсы» уже разбежались по теплым местам. И я иду рядом с Месси и не знаю, что с ним делать. Он пошел в раздевалку греться, а я в отель.

А главное тогда же еще никаких соцсетей не было, и, кажется, смартфона с камерой у меня тоже не было. Так что можете считать, что я это придумал. Но поверьте на слово – было дело. Ходили с Месси по стадиону в Казани вместе в минус 15», – написал Черданцев.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1740057335
при встрече с "полубогом" футбола Чердак позабыл испанский язык...)
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Борис34684
1740061250
Иду я как то значит или бегу, а может еду. Но это точно было.
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