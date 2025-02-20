Пономарев ответил, усилит ли 42-летний Кержаков «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, что Александр Кержаков задумался о возобновлении карьеры в 42 года.
«Кержаков не усилит «Зенит». Зачем ему заниматься этой глупостью?
За ветеранов «Зенита» пусть играет. Надо заканчивать это безобразие. Может, у него денег мало, поэтому хочет возобновить карьеру. Пусть ничего не выдумывает», – сказал Пономарев.
- Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
- Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
- Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.