Пономарев ответил, усилит ли 42-летний Кержаков «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, что Александр Кержаков задумался о возобновлении карьеры в 42 года.

«Кержаков не усилит «Зенит». Зачем ему заниматься этой глупостью?

За ветеранов «Зенита» пусть играет. Надо заканчивать это безобразие. Может, у него денег мало, поэтому хочет возобновить карьеру. Пусть ничего не выдумывает», – сказал Пономарев.