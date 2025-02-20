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Пономарев ответил, усилит ли 42-летний Кержаков «Зенит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию, что Александр Кержаков задумался о возобновлении карьеры в 42 года.

«Кержаков не усилит «Зенит». Зачем ему заниматься этой глупостью?

За ветеранов «Зенита» пусть играет. Надо заканчивать это безобразие. Может, у него денег мало, поэтому хочет возобновить карьеру. Пусть ничего не выдумывает», – сказал Пономарев.

  • Кержаков дебютировал за основной состав «Зенита» в 2001 году.
  • Он закончил карьеру в 2017-м и делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России с Артемом Дзюбой. У обоих по 30 голов.
  • Кержаков стал тренером, но сейчас без работы.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1740049466
Деньги кончались. Снова нае.али?…
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fakeid
1740049516
керж уже сказал, что задавайте вопрос тому дебилу, который это придумал и написал. желтушники же бросились разгонять фэйк, скоро царю в палату позвонят.
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