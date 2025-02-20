В «Крыльях Советов» оценили состояние Зиньковского после «Спартака»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил форму арендованного у «Спартака» Антона Зиньковского.
«По Зиньковскому. Я сегодня его видел уже на тренировке. Он в прекрасной психологической и функциональной форме. Он готов и соскучился по футболу. Есть определенные позиции, где нужно добавлять, но и с этим справимся», – сказал Пименов.
- Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
- «Крылья» взяли его в аренду до лета.
- Антон был в команде в 2019-2022 годах.