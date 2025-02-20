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  • В «Крыльях Советов» оценили состояние Зиньковского после «Спартака»

В «Крыльях Советов» оценили состояние Зиньковского после «Спартака»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов оценил форму арендованного у «Спартака» Антона Зиньковского.

«По Зиньковскому. Я сегодня его видел уже на тренировке. Он в прекрасной психологической и функциональной форме. Он готов и соскучился по футболу. Есть определенные позиции, где нужно добавлять, но и с этим справимся», – сказал Пименов.

  • Зиньковский провел 87 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов в составе спартаковцев за 2,5 сезона.
  • «Крылья» взяли его в аренду до лета.
  • Антон был в команде в 2019-2022 годах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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алдан2014
1740040954
Фу ты гнуты...уж подумал,что ноги кривые стали. Оказывается порядок. Ну и заголовки на бомбе. Круче ,похвасталась сиськами,конечно ни чем не перебить. Где они такого чудо- писаку откопали? И не подписывается же..стеснительный
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R!Go
1740046057
Зам ген дира интервью по игрокам даёт ...
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