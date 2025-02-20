Уточненная информация по сумме трансфера Глебова в «Динамо»

Появилась новая информация о сделке «Динамо» и «Ростова» по Данилу Глебову. Трансфер закроют сегодня.

«Клубы вчера вечером завершили переговоры по переходу футболиста. Условия сделки таковы, что сумма трансфера за футболиста может составить 9 миллионов евро, гарантированы из которых 7 – первый платеж составит 5 миллионов, 2 – летом.

Миллион евро «Ростов» получит по достижении Глебовым определенного отрезка по количеству проведенных матчей за бело-голубых, еще миллион – в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны», – написал источник.