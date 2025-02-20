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  • Уточненная информация по сумме трансфера Глебова в «Динамо»

Уточненная информация по сумме трансфера Глебова в «Динамо»

Появилась новая информация о сделке «Динамо» и «Ростова» по Данилу Глебову. Трансфер закроют сегодня.

«Клубы вчера вечером завершили переговоры по переходу футболиста. Условия сделки таковы, что сумма трансфера за футболиста может составить 9 миллионов евро, гарантированы из которых 7 – первый платеж составит 5 миллионов, 2 – летом.

Миллион евро «Ростов» получит по достижении Глебовым определенного отрезка по количеству проведенных матчей за бело-голубых, еще миллион – в случае победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны», – написал источник.

  • 25-летний Глебов провел в этом сезоне 23 матча за «Ростов», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
  • «Ростов» примет «Динамо» 2 марта – в 1-м туре после возобновления РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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1740036393
Если рукамиводители не разворуют,то для скромного по средствам(что меня удивляет) "Ростова" это хорошая сделка.Очередного молодого пацана где-нибудь в своих "кладовых" выцепят.
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